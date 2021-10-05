إنجلترا – أعلن ليفربول ترشح نجمه المصري محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم لشهر سبتمبر.

وكشف النادي الإنجليزي فى تقرير عبر موقعه الرسمي، أن صلاح هو واحد من 6 لاعبين على القائمة المختصرة للجائزة، بعد أن سجل ثلاثة أهداف خلال الشهر، وحقق مع أولها الهدف الشخصي رقم 100 له في الدوري الممتاز.

وفى المنافسة على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر سبتمبر، يواجه محمد صلاح منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، وأنطونيو روديجر (تشيلسي)، وإسماعيلا سار (واتفورد)، وإيفان توني (برينتفورد)، وميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد).

وأعلن النادي عن رابط يستطيع من خلاله المعجبين التصويت لدعم نجم “الريدز” محمد صلاح، قبل الموعد النهائي للتصويت وهو الأحد المقبل.

ونال صلاح، أعلى تقييم في الجولة السابعة ضمن الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” لكرة القدم، وفقا لموقع “هوسكورد” العالمي، المتخصص في الأرقام والإحصاءات.

بعد أن قدم “الفرعون” مستوى مبهرا على ملعب أنفيلد خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي 2-2، الأحد الماضي، إذ صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بمجهود فردي كبير وبطريقة رائعة، عقب مراوغة عدد من مدافعي السيتي.

المصدر: “وكالات”