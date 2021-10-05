ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأميركية الضوء على فشل الولايات المتحدة بدعم النموذج الديموقراطي في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى إلحاق واشنطن الضرر بليبيا من حيث أرادت أن تساعدها لأن الجانب الأميركي لم يخصص نهجا للتعامل مع الحالة الديموقراطية الليبية التي تمتلك خصوصية تميزها عن باقي الدول.

وأضاف التقرير إن ما يميز ليبيا عن سار الدول كونها منقسمة قبليا وعرقيا وإقليميا وآيدولوجيا في وقت لا يوجد لدى طبقات المجتمع باستثناء الوسطى منها تماس مع القواعد الديموقراطية الأجنبية فضلا عن امتلاك البلاد خبرة قليلة في الديموقراطية أو الدولة الحديثة.

وتابع التقرير إن هذا قاد لمعاناة هيئات حكومية من المحسوبية والفساد ما يعني إن المؤسساتية ضعيفة مبينا إن القوى السياسية تعاونت في إسقاط نظام العقيد الراحل القذافي ومن ثم تنافست على موارد البلاد وتسببت في عدم بروز حكومة وطنية مستقرة وموحدة.

ترجمة المرصد – خاص