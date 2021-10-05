اليابان – أجرى رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أول محادثة هاتفية له منذ توليه منصبه مع نظيره الأسترالي سكوت موريسون، رحب خلالها بالشراكة الدفاعية “أوكوس”.

وقال كيشيدا خلال الاتصال الهاتفي،”إن محاولات بعض الدول لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد في المنطقة غير مقبولة”.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لوكالة كيودو، أعرب الجانبان عن رغبتهما في توسيع التعاون لتنفيذ فكرة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في 15 سبتمبر عن إبرام الشراكة الدفاعية “أوكوس”، بما يشمل تبادل التكنولوجيات العسكرية وتزويد الجيش الأسترالي بثماني غواصات تستند إلى التكنولوجيات الأمريكية وصواريخ مجنحة أمريكية الصنع.

في الوقت نفسه، ألغت أستراليا لدى تشكيل هذا التحالف الجديدة صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الطرفين.

المصدر: نوفوستي