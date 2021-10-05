صافرة روسية تدير المواجهة المرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

صافرة روسية تدير المواجهة المرتقبة بين إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم

سويسرا – أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس مهمة إدارة نصف النهائي الأول لدوري الأمم الأوروبية والذي يجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الإسباني، لطاقم تحكيم روسي.

وسيدير المباراة الحكم الروسي سيرغي كاراسيف وسيساعده مواطنوه، إيغور ديميشكو ومكسيم غافريلين لخطي التماس، وسيرغي إيفانوف كحكم رابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، سيتواجد الحكم الهولندي بول فان بويكيل ويساعده الحكم الألماني كريستيان دينغيرت.

وكان كاراسيف البالغ 42 عاما قد أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي بين تشيلسي الإنجليزي وفياريال الإسباني في الـ11 من أغسطس الماضي، والذي انتهى لصالح “البلوز” بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وستقام المباراة المنتظرة بعد غد الأربعاء على ملعب “سان سيرو” في مدينة ميلانو الإيطالية بتمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وستعد المواجهة، تكرارا بين لقاء المنتخبين في نصف نهائي أمم أوروبا الأخيرة الصيف الماضي والتي فازت بها إيطاليا بركلات الترجيح، لتتوج لاحقا باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح أيضا.

وستقام مباراة نصف النهائي الثانية للبطولة يوم الخميس بين المنتخبين الفرنسي والبلجيكي.

المصدر: rsport.ria.ru