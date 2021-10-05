ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري على هذا التصريح بأنه أمر في غاية الأهمية، ومع اقتراب الانتخابات سيكون بادرة أمل أن تجري في موعدها ديسمبر المقبل في أجواء أكثر أمنًا.

الفيتوري شدد على ضرورة وجود رقابة صارمة أثناء سحب المرتزقة؛ تجنبا لبعض الألاعيب التي قد تحدث وتفسد الجهود المبرمة تجاه هذا الملف الحساس.