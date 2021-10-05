ليبيا – صرح مصدر أمني بأن ضغوطًا أميركية وأوروبية تُمارس على بعض الدول المتورطة في إرسال مرتزقة إلى ليبيا لإجبارها على سحبهم قبل موعد الانتخابات الليبية المقررة ديسمبر المقبل.
المصدر المطلع رفض في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إعطاء مزيد من التفاصيل عما يتردد عن وجود اتفاق لسحب المرتزقة، مؤكدًا أن الملف سيشهد تطورًا كبيرًا قبل موعد الانتخابات، خاصة في ملف المرتزقة السوريين أصحاب التواجد الأكبر في ليبيا.
ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري على هذا التصريح بأنه أمر في غاية الأهمية، ومع اقتراب الانتخابات سيكون بادرة أمل أن تجري في موعدها ديسمبر المقبل في أجواء أكثر أمنًا.
الفيتوري شدد على ضرورة وجود رقابة صارمة أثناء سحب المرتزقة؛ تجنبا لبعض الألاعيب التي قد تحدث وتفسد الجهود المبرمة تجاه هذا الملف الحساس.