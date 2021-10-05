ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل إن مصر ترى أن فرصة النظام السياسي الذي صنعته المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يمكنها أن تثمر سلامًا حتى لو كان تمهيديًا مناسبًا في ليبيا، شرط تعاون كافة الأطراف الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي وعلى رأسها مصر نفسها.

عقيل أشار في تصريحات خاصة لموقع “المجلة” إلى أنه “لهذا قامت مصر بالانفتاح على الطرف المسيطر على غرب البلاد. واتخذت عدة خطوات مهمة في هذا الخصوص لبناء الثقة وتبادل الزيارات مع هذا الطرف، والتي كان أهمها إعادة فتح السفارة المصرية بطرابلس، كما بدأت مصر بالسعي لتوثيق تعاونها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث تعرف أجهزتها المختصة جيدًا بأنه ليس من الإخوان المسلمين، وأن كل علاقاته بهم هي مجرد علاقات انتهازية أثمرت فعلا بإيصاله إلى الحكم”.

وتابع: “كما أن تطور العلاقات بين مصر والدبيبة يمكنها أن تفيد كلا الطرفين بإعادة صياغة علاقاته مع تركيا ضمن ظروف أفضل وعلاقات أكثر توازنًا”.

وأكد أنّ مصر بحاجه لإعادة توازن خطوطها الحمراء في ليبيا، وهي ليست بحاجة لخطوط حمراء أصلًا بليبيا، لافتًا إلى أنّ مصر تحتاج إلى خطوط بيضاء تساعد بواسطتها طرفي الصراع على تجاوز خلافاتهما، ومساعدتهما على الوصول إلى بناء الثقة بينهما، وتحقيق اتفاق سلام حقيقي يهتم بالأزمة الأمنية، التي تشكل جوهر التحدي الذي يواجهه السلام في ليبيا ببلوغ مشروع حقيقي وفاعل وعملي لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة هيكلة وتنظيم مؤسستي الجيش والشرطة.

وأفاد أن الدبيبة يدرك جيدًا أن الجيش الليبي لاعب رئيسي بالصراع، يستحيل تجاوز دوره ومشاركته في صناعة سلام حقيقي في ليبيا. وعليه، فإن الدبيبة لا يستطيع أن يمضي بطموحاته في صناعة السلام في ليبيا (إن كان ينوي هذا فعلًا) دون وضع يده بيد المشير خليفة حفتر مع أيادٍ أخرى، ولا يمكن للدبيبة أن يتعامل مع مصر على أساس منعها من الانفتاح على الطرفين، أو إظهاره (أي الدبيبة) لأي غضب أو عداء تجاه مصر؛ بسبب انتهاجها لنهج الانفتاح على جميع أطراف الصراع، أو على دعم مصر للجيش الليبي باعتباره مقومًا من مقومات صناعة الأمن الإقليمي الذي تحتاجه كل دول المنطقة.

كما أضاف: “أعتقد أن الدبيبة لا بد أنه يتطلع الآن لدور مصري حقيقي وفاعل يستهدف تذويب الجليد بينه وبين قائد الجيش الليبي، بل ومساهمة مصر بتقديم ورقة متوازنة يمكنها مساعدة الرجلين على المضي قدمًا بإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية ضمن جملة من الضمانات العملية التي تساعد كلًا منهما على تجاوز مخاوفه من الآخر وتركها خلف ظهره”.

وشدد على أنّ مصر لم تعد بحاجة لخطوط حمراء بوجه تركيا، حتى بعلاقاتها مع أنقرة نفسها، “فما بالك داخل ليبيا؟”، مضيفًا: “المواظبة على تحسين العلاقات المصرية التركية هي حاجة جوهرية لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الإقليمي الذي يجب أن يعمل عليه البلدان لأنه في صالحهما، بل وفي صالح المنطقة برمتها، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد تحسنًا وتطورًا إيجابيًا يومًا بعد آخر. ويفترض بمصر الآن أن تسعى إلى تطوير التعاون مع تركيا لجعل خطوط كليهما بليييا خطوطًا بيضاء ناصعة، لا هدف لها إلا بلوغ إقرار السلام بين الليبيين، خاصة مع وجود دبيبة الذي له علاقات سابقة كبيرة مع تركيا، وهو الآن بصدد خلق مثلها مع مصر. بمعنى أنه يمكن لهذا الرجل أن يساعد البلدين على مساعدة تجاوز الكثير من خلافاتهما بشأن مصالحهما في ليبيا”.

وبتابع في حديثه قائلًا: “إن الخطوط الحمراء تعني استمرار التعويل على سياسة التوتر والاستقطاب والحرب بين الليبيين، كما أنها تمثل أيضًا شكلًا من أشكال إجرام التدخل الخارجي السلبي في شؤون ليبيا بنية إيذاء مصالح الليبيين بوطنهم، بعقلية هذه لك وهذه لي، وهؤلاء معك وهؤلاء معي، وهذا خطي الأحمر وهذا خطك الدموي”.

واعتبر أن سياسة الخطوط الحمراء بحال استمرارها لت تؤدي إلا إلى زيادة العنف والفوضى بليبيا، وهما المقومان اللذان يشكلان أهم عناصر نشوء وتطور بيئة الإرهاب التي سيؤدي استقواؤها إلى دفع كل دول المنطقة ومن بينها مصر وتركيا إلى دفع أفدح الأثمان ومواجهة أوخم العواقب؛ بينما سيخلق العكس سلامًا ونماء وازدهارًا بين البلدين. وفي ليبيا سينعكس إيجابًا على مصالح كافة دول المنطقة.