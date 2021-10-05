ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة إن مسألة إخراج المرتزقة لن تعيق إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن المرتزقة قد تعيق توحيد المؤسسات ولكنها لن تعيق إجراء الانتخابات.

غوقة أشار عبر برنامج “حصة مغاربية” إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج إلى وقت للتحضير، لا يقل عن ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن جمع السلاح وإخراج المرتزقة تأخر كثيرًا ولكنه لن يعيق إجراء الانتخابات كما يزعم البعض.

وأفاد أن كافة الانتخابات التي مرت على ليبيا في 2013 و2014، حاولت فيها الميليشيات إعاقة إكمال العملية الانتخابية، ولكن تلك المحاولات فشلت، خاصة أن هناك قوات نظامية في شرق البلاد، ستحمي صنايق الاقتراع، وتتيح الفرصة لفرض الاستقرار والأمن في البلاد.