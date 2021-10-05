قراء للواشنطن بوست عن تعطل “فيسبوك” و”فساد الطعام في الثلاجة” و”مدفأة الكيروسين”

قراء للواشنطن بوست عن تعطل “فيسبوك” و”فساد الطعام في الثلاجة” و”مدفأة الكيروسين”

واشنطن – علق قراء صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على التوقف في عمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب الواسع النطاق. ومن المفارقات أن الكثير من هؤلاء وجدوا الحياة أفضل من دون شبكات التواصل.

وكتب مستخدم يحمل الاسم ” Praise Jebus” قائلا: “بالنسبة للأشخاص المغرمين بالكتابة إلى الأصدقاء على فيسبوك، هناك فكرة، أمسكوا على الأقل بالهاتف وتحدثوا إلى شخص ما من أجل التغيير”.

ويعبر “فارسايد 6262” عن انطباعاته بشأن انقطاع مواقع التواصل عن الإنترنت بقوله: “أتمنى أن يبقى الانقطاع عن الإنترنت إلى الأبد. لقد تسببوا في ضرر فادح للعالم بأكاذيبهم ونظريات المؤامرة التي يدعمونها وينشرونها لتحقيق مكاسب مالية”.

وكتب واجد باسم ” zeke27″ يقول في لهجة ساخرة: “آه للأسف. التقطت أفضل صورة لغدائي وكنت استعد لنشرها، والآن لن يكون بوسعي إلا أن أتناول طعامي فقط! أفسدوا اليوم بكامله”.

وعلّق قارئ باسم ” Have Mercy” بأسلوب طريف قائلا: “أنا كبير في السن إلى درجة أني أتذكر الحياة من دون إنترنت. كم كان ذلك رائعا”.

وسخر أخر بطريقة مبتكرة وكتب يقول: “من حسن الحظ أن العطل لم يدم طويلا، ولولا ذلك لفسد الكثير من الطعام في الثلاجة. والحمد للرب أن المنزل لم يخل من عدة شموع ومدفأة كيروسين للطوارئ”.

وكتب مستخدم آخر يقول: “على الأقل لن يتمكن الشباب من السخرية منا نحن الكبار في السن، إنستغرام تعطل هو الآخر”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب وعدة تطبيقات أخرى غير متاحة لمدة سبع ساعات تقريبا يوم الاثنين.

وخسرت شركة “فيسبوك” الذي يعد هذا العطل أكبر فشل في تاريخها نحو سبعة مليارات دولار، وتراجعت قيمة أسهمها بنحو 5 %.

المصدر: نوفوستي