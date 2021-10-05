روسيا – هناك مهن وتخصصات تضمن العمر المديد لمن يمارسونها وعلى العكس من ذلك توجد مهن تسرّع الشيخوخة.

وأجرت الأخصائية في الشيخوخة د. أنجيليكا باشكيريفا، دراسة في هذا المجال طالت 150 سائقا للشاحنات الكبيرة بعيدة المدى حيث قارنت المواصفات الذهنية والفسيولوجية لديه بما هو عليه لدى ممثلي مهن أخرى. وإنها قاست ضغط دمهم ونبضهم وأجرت عليهم اختبارات خاصة بالذاكرة وقدرتهم العقلية مثل قدرتهم على تفسير الأمثال واختيار كلمات مرادفة وما إلى ذلك، واستوضحت على سبيل المثال أن العمر البيولوجي المتوسط لدى سائقي الشاحنات يزيد بمقدار 9 أعوام عن عمرهم الحقيقي حسب جواز السفر. وإن عمرهم البيولوجي المتوسط بلغ 52.33 عاما، بينما كان متوسط عمرهم الحقيقي حسب جواز السفر 43 عاما.

ولا تعتبر مهنة السائق هي الوحيدة التي تتميز بالشيخوخة السريعة فهناك طيارون ومضيفات وجراحون وحراس وممرضات تزيد أعمارهم البيولوجية عن الحقيقية بمقدار 4.2 عام.

ويعود سبب ذلك، حسب د. باشكيريفا، إلى الإجهاد والعمل ليلا والخروج عن إطار الإيقاع الحيوي. أما سبب حلول الشيخوخة السريعة لدى البحار فيعود مثلا إلى عملهم الطويل في ظروف الحقل المغناطيسي الضعيف للأرض وتأثير أجهزة الملاحة وجسم السفينة المصنوع من المواد المقاومة للتمغنط.

بينما قام رئيس جمعية الشيخوخة لدى أكاديمية العلوم الروسية البروفيسور فلاديمير أنيسيموف، وزملاؤه بتحليل طول عمر ممثلي 5000 مهنة إبداعية، وبينهم الأدباء والموسيقيون والفنانون التشكيليون والعلماء وغيرهم فتوصلوا إلى استنتاج مفاده بأن الذكاء العالي ومستوى التعليم لهما علاقة مباشرة بطول العمر.

ويرى العلماء أن العامل الوراثي يلعب بلا شك دورا ملموسا، لكنه لا ينبغي المبالغة فيه. وهناك قانون يشير إلى أن الذكاء العالي لدى الرجال يطيل عمرهم، بينما يسبب الذكاء العالي (IQ ) لدى النساء إجهادا ومأساة، ما يؤدي إلى الشيخوخة السريعة بسبب المستوى العالي للمنافسة بين الرجال العلماء والنساء العالمات على سبيل المثال.

أما الدراسات الأجنبية في هذا المجال فأفادت بأن ممارسة العمل الذهني تغيّر جسم الإنسان على مستوى الحمض النووي.

وقد أجرى علماء الوراثة من جامعة كاليفورنيا دراسة أثبتت أن التيلوميرات (أطراف الكروموسومات المسؤولة عن الشيخوخة) أطول لذوي مستوى التعليم العالي، مقارنة بغير المتأهلين، واتضح أن الطول المتوسط لتيلوميرات ذوي التعليم الثانوي أقل مقارنة بمن واصلوا دراستهم في المعاهد والكليات والجامعات، وتبين ذلك بعد دراسة 2287 شخصا مشاركا في التجربة.

وقال العلماء إن طول العمر المتوسط لحائزي جائزة نوبل بلغ 85.5 عام وهو أطول بمقدار 6.3 عام مقارنة بالأعضاء في أكاديمية العلوم الروسية وبمقدار 8.5 عام مقارنة بمتوسط طول العمر لدى العلماء العاديين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا