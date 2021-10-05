فيينا – ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر في منظمة “أوبك”، أن مجموعة “أوبك+” اتفقت على التمسك بسياسة الإنتاج الحالية، المتمثلة بزيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021.

وقال المصدر، اليوم الاثنين، إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمجموعة “أوبك+”، التي تراقب السوق، أوصت بأن تلتزم “أوبك+” بسياستها الحالية لإنتاج النفط بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

وعقب ذلك ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 16:20 بتوقيت موسكو، عند 80.99 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.16% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 77.42 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 2.03% عن الإغلاق السابق، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

المصدر: رويترز + بلومبرغ