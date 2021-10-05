ليبيا – أكدت النقابة العامة لأطباء ليبيا أنها ستعلن إضرابًا شاملًا في كل المرافق الصحية في حال لم تستجب حكومة الوحدة لمطالبها.

النقابة وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الثلاثاء، نوهت إلى أن قرار الإضراب سيتخذ بالإجماع في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب منتسبي النقابات من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإدارية التسيرية.

وأضافت النقابة أن قرار الإضراب العام سيكون امتدادًا لقرارات الإضراب الجزئي الذي تم تعليقه في وقت سابق كبادرة حسن نية بعد مبادرة الحكومة بطلب تضمين الزيادة في الميزانية من البرلمان.

وجددت النقابة مطالبتها بتفعيل القرار رقم “885” من أجل نيل حقوق جميع الكوادر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية العاملة بالقطاع الصحي بدون استثناء.