ليبيا – قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة إنها ستشارك والجهات التابعة لها وعدد من الوزارات والمؤسسات بدولة ليبيا في المنتدى الليبي التركي لتطوير المشروعات المزمع انعقاده بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 16 – 18 نوفمبر القادم.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الهدف من المشاركة هو الاطلاع على التجربة التركية في مجال المشروعات الصغرى والمتوسطة، والبحث عن آليات فعَالة تعزز دور المشروعات في دعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، ومساهمتها في رفع مستوى الناتج المحلي للصادرات غير النفطية.

ولفتت الوزارة إلى أنها تهدف من خلال مشاركتها ودعمها في المنتدى الى رفع الوعي بأهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة في التنمية المكانية، وخلق فرص عمل والنهوض بالصناعات الوطنية، حسب المواصفات القياسية، تسهم في إيجاد أسواق دولية لها.