روسيا – أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنها تتوقع بداية فتح آفاق للتعاون الاقتصادي مع كابل بعد تشكيل هياكل الحكومة الأفغانية الجديدة.

وجاء إعلان وزارة الخارجية تعليقا على تصريح نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد، والذي قال إن روسيا إلى جانب دول أخرى يمكن أن تبدأ في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية في أفغانستان والاستثمار في البلاد.

وقالت الوزارة الروسية بهذا الصدد: “قضايا إعادة الإعمار في أفغانستان بعد الصراع تزداد أهمية في ضوء تفاقم الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في هذا البلد”.

وأضافت: “في المستقبل مع تشكيل هيكل السلطة لأفغانستان، نتوقع فتح آفاق للتعاون الاقتصادي الدولي مع كابل”. وأشارت إلى أنه “منذ الحقبة السوفيتية، شاركت بلادنا في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبيرة وتشييد منشآت البنية التحتية في أفغانستان في مجال الصناعة والنقل بالدرجة الأولى”.

كذلك شددت الوزارة الروسية على أن “التجربة الإيجابية لمثل هذا التعاون يمكن أن تخلق أساسا للتعاون المستقبلي”.

المصدر: “نوفوستي”