ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية في مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمس الإثنين، وذلك عقب جلسة المباحثات بحضور الوفد المرافق لها وعدد من المسؤولين بالخارجية البحرينية .

وزير الخارجية البحريني أكد في مستهل المؤتمر الصحفي وفقًا المكتب الاعلامي التابع للوزارة أن استقبال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزيرة الخارجية وترحيبه بها دلالة على لاهتمام الذي توليه مملكة البحرين لليبيا، ودعمها للمساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات الليبية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا، وثقته في أن يتجاوز الشعب الليبي هذه المرحلة ويتغلب على كافة التحديات الراهنة.

وثمن الوزير البحريني نتائج المباحثات التي عقدها مع وزيرة الخارجية، ووصفها بأنها تميزت بالصراحة والشفافية والشمول وتناولت مسار علاقات الأخوة الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار إلى ضرورة استمرار تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين والوفود الرسمية في البلدين، وأهمية التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة اعتماد آليات فاعلة لمتابعة مجالات التعاون الثنائي المشترك لتحقيق نتائج بناءة تعزز علاقات التعاون بين البلدين.

وبخصوص الوضع في ليبيا جدد وزير الخارجية البحريني دعم بلاده الكامل ومساندتها للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل لسيادة ليبيا واستقلال قرارها واستقرارها ووحدة أراضيها ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية والدفع باتجاه استقرارها وصولًا للاستحقاق الانتخابي القادم.

وأعرب في ختام كلمته في المؤتمر الصحفي عن تمنيات مملكة البحرين قيادة وشعبًا أن يحقق الشعب الليبي تطلعاته في حياة حرة، كريمة، ودولة آمنة ومستقرة وازدهار مستدام.

ومن جهتها أعربت المنقوش في مستهل المؤتمر الصحفي عن شكرها وتقديرها لحسن الاستقبال وكرم الاستضافة وأبرزت على وجه الخصوص ما أكد عليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقباله لها، بخصوص الوضع في ليبيا وقوله: ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنفسنا، وإن مفتاح استقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة والصبر.

كما أشادت بالاهتمام الذي توليه مملكة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا باستقرار الوضع في ليبيا، ودعمهم كذلك لمبادرة استقرار ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوزاري الدولي نهاية الشهر الجاري، وكذلك مساندتهم لجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعمهم كذلك للدبلوماسية الليبية في هذا الوقت الحرج المليء بالتحديات وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وقالت في ختام المؤتمر الصحفي: “نشكر دولة البحرين لؤلؤة الخليج على دعمهم وعلى استقبالهم لنا اليوم، ونتمنى أن تكون هذه بداية تجسيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين”.