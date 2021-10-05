وزير الخارجية المصري يشكر روسيا على موقفها حول سد النهضة

وزير الخارجية المصري يشكر روسيا على موقفها حول سد النهضة

روسيا – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تطورات أوضاع قضية سد النهضة، موجها الشكر لروسيا حول موقفها في أزمة سد النهضة.

وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع لافروف: “اتوجه بالشكر لروسيا بسبب الدعم الذي لقته مصر من جانبها لتناول هذه القضية في مجلس الأمن ونتطلع للتعاون مع موسكو في هذه القضية، والتوصل لحل قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الأطرا، بعيدا عن أي سياسات أحادية لا تتوافق مع سياسات القانون الدولي”.

وأوضح شكري أنه ناقش مع لافروف: “أوجه العلاقات الثنائية وأعربنا عن ارتياحنا لدورية اللقاءات المشتركة بين البلدين وتفعيل مجالات التعاون الثنائي وهي مجالات كبيرة وتعد مثل للتعاون المثمر سواء كان في محطة الضبعة النووية أو المنطقة الصناعية بالسويس أو المقاصد السياحية، ونرغب في عودة التبادل التجاري بشكل كبير الذي تأثر بسبب جائحة كورونا”.

وتابع: “تباحثنا العمل على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز حل الدولتين والتوصل لحل دائم وشامل وعادل للدولة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67، وناقشنا توحيد وحدة الصف الفلسطيني”.

وقال: “تناولنا الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية وتفعيل خارطة الطريق التي تمت خلال مؤتمر الوحدة الوطني الليبي، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وسوف نستمر دعم العملية حتى تستعيد المؤسسات الليبية كامل قوتها”.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع في سوريا كيفية تعزيز الخروج من الأزمة السورية بالشكل الذي يتواكب مع مقررات الشرعية الدولية.

المصدر: RT