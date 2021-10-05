ليبيا – قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة في تعليق على تصريح جوزيف بوريل بشأن تردد رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بشأن الانتخابات إن الرئاسي لا يتردد بشأنها وهي التزام عليه منذ استلامه مهامه.

وهيبه لفتت في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر إلى أن هناك تفكيرًا في كيفية جعل هذه الانتخابات تجري في ظروف نزيهة وشفافة وحرة، موضحة أن التحدي ليس فقط في إجرائها وإنما في ظروف تجعل الجميع يشارك فيها ويقبل بنتائجها .

وحول مبادرة المنفي أوضحت أنها جاءت بعدما أتاح الرئاسي الوقت الكافي لمجلسي النواب والدولة للتوافق باعتبارهما المعنيين بالقاعدة الدستورية ووضع الأطر القانونية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا وفقًا لمخرجات جنيف، وعندما فشلا في التوافق تحرك رئيس المجلس الرئاسي وأعلن عن مبادرته والتي سيطلقها هذا الشهر.