مصر – وقعت مصر والسعودية، امس بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار.

وفي العام 2012، وقعت مصر والسعودية اتفاقا للتعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي، واليوم تم توقيع بروتوكول البدء في مشروع.

ومن أهم نقاط المشروع، الذي تبلغ قيمته 1.6 مليار دولار:

– يسمح المشروع لمصر الربط بدول الخليج وآسيا، من أجل تبادل الطاقة في فترات الذروة بحد أقصى 3000 ميغاواط.

– تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار.

– يساهم في تمويل المشروع إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأشاد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، بالعلاقات المصرية السعودية، والروابط العميقة بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء.

وقال الوزير المصري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي لتوقيع عقود بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية: “نقف أمام لحظة تاريخية طالما تطلعنا إليها، وهي مد جسر التعاون الكهربائي بين الدولتين”.

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سيكون هناك تعاون أكثر بين مصر والسعودية فى مجال الطاقة، سواء على المستوي الرسمي أو القطاع الخاص.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن المشروع سيمكن العالم العربي من الوصول إلى أفاق أكبر وهو الربط العالمي.

المصدر: صدى البلد