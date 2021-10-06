إسبانيا – أعلن النجم الإسباني الأسطوري في كرة السلة باو غاسول امس اعتزاله اللعبة نهائيا بعمر الحادية والأربعين.

ويتمتع غاسول الشقيق الأكبر لمارك غاسول، بسجل رائع خلال مسيرته حيث توج بطلا للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة NBA مرتين عامي 2009 و2010 خلال دفاعه عن ألوان لوس أنجليس ليكرز. كما شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) في 6 مناسبات.

أما في صفوف منتخب إسبانيا، فأحرز غاسول الذي لعب في صفوف أندية ممفيس غريزليز، شيكاغو بولز، سان أنتونيو سبيرز وميلووكي باكس أيضا، بطولة العالم مرة واحدة، وبطولة أوروبا 3 مرات، بالإضافة الى تطويق عنقه بالميدالية الأولمبية الفضية مرتين والبرونزية مرة واحدة.

وأنهى غاسول مسيرته بإحراز بطولة إسبانيا في صفوف فريقه برشلونة في يونيو الماضي.

يذكر أن غاسول هو أفضل هداف في تاريخ كرة السلة الأوروبية.

المصدر: “أ ف ب”