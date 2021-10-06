ليبيا – سلط تقرير إخباري نشره موقع “أفريكا نيوز” الإفريقي الضوء على بدء فعاليات معرض “ليبيا بيلد” والإنشاءات في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن فعاليات المعرض التي ستمتد على مدار 3 أيام ستشهد عرض منتجات 500 شركة محلية وأجنبية، في وقت تستعد فيه ليبيا للدخول في مرحلة إعادة الإعمار فيها.

ونقل التقرير عن الموظف بشركة استثمار عقاري خالد البداوي قوله: “الوقت قد حان لقلب صفحة الماضي وفتح صفحة الحاضر الجديدة فنحن ندخل مرحلة الاستقرار التي ستتم خلالها إعادة الإعمار؛ لأن ليبيا تلحق بالدول التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري”.

وتابع البداوي بالقول: إن من بين هذه الدول تركيا ومصر ممن شهدتا نهضة كبيرة في هذا المجال، على أمل أن تلحق بهما ليبيا فيما توقع التقرير أن يحضر المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في شمال إفريقيا 14 ألفًا من الزائرين.

ترجمة المرصد – خاص