الأمم المتحدة: نحو 900 مراقب دولي سيراقبون الانتخابات العراقية

العراق – أعلنت جنين بلاسخارات مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، امس أن نحو 900 مراقبا دوليا سيراقبون الانتخابات العراقية التي ستجري في العاشر من الشهر الحالي.

وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته في بغداد اليوم، إن “هذه الانتخابات ستعالج التحديات التي تواجه العراقيين بما فيها التحدي الاقتصادي، كما أن الأمم المتحدة ليست غافلة عن المخاوف والتحديات، وستكون شريكة للعراقيين”. وأضافت: “نعمل على منع التزوير وتكرار تجربة 2018، ونحاول التعاون من أجل منعه”. وأشارت إلى وجود نحو 900 مراقب دولي من أجل المراقبة وهو أمر غير مسبوق”، على حد قولها. وتابعت بلاسخارات، أن “العراق لديه آلاف المراقبين المحليين، ولا يمكن أن يكون جميعهم في مكان واحد ويسكنون في جميع المناطق”. وبينت أن “الأمم المتحدة ستكون في خمس محافظات وهي بغداد، وأربيل، وكركوك، ونينوى، والبصرة”.

المصدر: RT