ليبيا – التقى وزير الداخلية خالد التيجاني أمس الثلاثاء بعميد بلدية العوينات “قوماني محمد صالح”، بحضور عضوي المجلس البلدي “الحبيب أحمد حسن” و”محمد أبو بكر عبد العزيز”.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مناقشة الأوضاع الأمنية داخل بلدية العوينات، والمشاكل الأمنية التي تواجه البلدية ووضع الحلول لها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، سوى أمنيًا أو خدميًا.

واستمع التيجاني لشروح وافية وملاحظات من قبل عميد البلدية حول الأوضاع الأمنية والخدمية والمعيشية بالبلدية، والصعوبات التي تواجه أهالي وسكان المنطقة وسبل تذليلها لتوفير الخدمات للمواطنين.