ليبيا – طالب عضو مجلس النواب عصام الجهاني مجلس النواب بتضمين العمل بالقوائم “الأحزاب” في قانون الانتخابات البرلمانية لتكون عملية مناصفة بين الأحزاب والمستقلين.

الجهاني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال: إن هناك أحزابًا لديها برنامج معين سياسي يخدم البلاد؛ عليهم أن يعطوهم فرصة.

وتساءل الجهاني: هل مجلس الدولة والأطراف الأخرى موافقة على هذا القانون أم لا؟.

الجهاني رأى أنه وفقًا للاتفاق السياسي لا بد من وجود توافق وتشاور ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ذهب بقانون انتخاب “البرلمان” منفردًا، مثل قانون انتخاب الرئيس.