ليبيا – قال عضو الحزب المدني الديمقراطي عاطف الحاسية إن ما يفصح عنه تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، عبر خالد المشري، وكذا حزب العدالة والبناء، حول الانتخابات، يتسق مع نوايا واستراتيجية التنظيم الدولي للإخوان، حيث الحذر والخوف، وربما حتى الذعر من الناخب الليبي، ورفضه الواسع لهم في أيّ مشاركة سياسية، سواء كانت برلمانية أو رئاسيّة، فهم يعلمون أنّ خسارتهم شبه مؤكدة، في أيّ انتخابات نزيهة وحرة، في المستقبل القريب.

الحاسيّة وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات” أمس الثلاثاء، أوضح أنّ الترتيبات والتكتيكات التي ينتهجها الإخوان في وضع العقبات، واستغلال السلطة التي يتمتعون بها، عبر مجلس الدولة الاستشاري والميليشيات التابعة لهم في غرب ليبيا، ما هي إلا دليل على نيتهم في إعاقة أو حتى منع انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم.

ولفت الحاسيّة إلى أنّ الإخوان يدركون أنّ سقوطهم من على كراسي السلطة لن يكون سلميًا، كما حدث في تونس والمغرب، فضلًا عن التخوف من ردود الأفعال العنيفة والانتقامية من الناخب الليبي، في ظل انتشار السلاح، وماضيهم المثقل بالأذى للشعب، وهنا يجب أن يكون لهم ضمانات، بعدم الملاحقة والحساب، في حال خسارتهم المتوقعة للانتخابات.

عضو الحزب المدني الديمقراطي أشار إلى أنّه في الأسابيع المقبلة، سيكون أمام التيار الإسلامي المسيس في ليبيا خياران لا ثالث لهما؛ إمّا العمل على إنفاذ خريطة الطريق، والوصول إلى الانتخابات، أو إقناع المجتمع الدولي بمراقبة ردود الأفعال بعد الخسارة، وضمان بقائهم كفاعل سياسي بحلّة جديدة، وبمراجعات قد تكون مؤلمة لفكر الجماعة والتنظيم الدولي.