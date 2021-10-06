الخارجية الأمريكية تكشف عن عدد الرؤوس النووية المتوفرة لدى واشنطن

الخارجية الأمريكية تكشف عن عدد الرؤوس النووية المتوفرة لدى واشنطن

الولايات المتحدة – أظهرت بيانات وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة كانت تمتلك 3750 رأسا نوويا حتى سبتمبر عام 2020، وأنها قلصت ترسانتها بنسبة 88% مقارنة بعام 1967.

وجاء في المواد التي نشرها المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية، امس أنه حتى سبتمبر عام 2020 كانت ترسانة الرؤوس النووية للولايات المتحدة تضم 3750 رأسا، ما يمثل تقليصا نسبته 88% عن المستوى الأعلى في أواخر عام 1967، عندما كان عدد الرؤوس النووية 31255 رأسا.

ويمثل ذلك أيضا انخفاضا بنسبة 83% عن العدد الذي كان في الوقت الذي سقط فيه جدار برلين عام 1989، حين كان عدد الرؤوس النووية لدى الولايات المتحدة 22217 رأسا.

وخلال الفترة بين 1994 و2020 قامت الولايات المتحدة بتفكيك 11683 رأسا نوويا، 711 منها منذ سبتمبر 2017.

وتم كذلك سحب نحو ألفي رأس نووي من الخدمة، وهي بانتظار التفكيك الآن.

ومنذ 30 سبتمبر عام 1991، وهو موعد قريب من انهيار الاتحاد السوفيتي، تقلصت ترسانة الولايات المتحدة من الأسلحة النووية غير الاستراتيجية بأكثر من 90%.

المصدر: وكالات