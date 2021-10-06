أوسلو – توج المصارع الروسي عبد الرشيد سادولاييف امس بالميدالية الذهبية في فئة وزن تحت 97 كغم ضمن بطولة العالم للمصارعة الرومانية التي تستضيفها العاصمة النرويجية أوسلو.

وأحرز البطل الروسي الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة 6-0 على الأمريكي كايل سنايدر الذي نال الفضية.

وذهبت الميدالية البرونزية للأوكراني محمد زكرييف والإيراني موجتابا غولي.

وكرر البطل الروسي فوزه على خصمه الأمريكي، حيث جمعهما النهائي في أولمبياد طوكيو الصيف الفائت، وانتهت حينها المواجهة بنتيجة 6-3.

وهذه الميدالية الذهبية هي الخامسة للروسي سادولاييف في بطولات العالم للمصارعة، كما توج بطلا للأولمبياد في مناسبتين في “ريو 2016″ (فئة تحت 86 كغم) و”طوكيو 2020” (فئة تحت 97 كغم).

المصدر: rsport.ria.ru