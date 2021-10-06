ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح اليوم الأربعاء الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مارك أندري فرانشي، ونائبه كريستوفر لاكد، بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب، وذلك بمقر المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم المجتمع الدولي للمفوضية، من خلال الخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

بدوره، أعرب فرانشي عن ارتياحه للتقدم المحرز في الملف التشريعي، والمراحل الفنية التي قطعتها المفوضية ضمن التجهيزات للانتخابات المرتقبة.

كما ناقش المجتمعون ملف الدعم المقدم من مشروع بيبول الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والالتزام الذي أبدته الدول المانحة لتعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا.

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