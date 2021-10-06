ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن العيب في النظام الفردي اعتماده على الفرد وعلاقاته الاجتماعية ضمن الدائرة الانتخابية دون مراعاة كفاءته للمنصب.

الشاطر وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية لمقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال: إن أحد أهم العيوب في القانون الذي أصدره النواب اشتراطه أن ينفذ بعد شهر من انتخاب الرئيس، ما يعني أن الرئيس القادم بإمكانه تعطيل الانتخابات البرلمانية ليتقوى مجلس النواب الحالي برئاسة عقيلة صالح بالرئيس القادم.

وأضاف: “عودنا مجلس النواب ألّا يصدر أمرًا إلا ووضع فيه ما ينغصه، ومجلس النواب لا يفكر في استقرار الدولة ولا يهمه إلا البقاء مسيطرًا على المشهد السياسي ومتحكمًا فيه”.

الشاطر اختتم تصريحه بالقول: “للأسف مرة أخرى، وبأقل من 40 عضوًا، يصدر قانون معيب كما جرت العادة التي يمارسها عقيلة صالح، وأنا شبه واثق بأنه لن تكون هناك انتخابات نهاية العام، وإن حدثت فسيكون الوضع أخطر مما هو عليه الآن”.