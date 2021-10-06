الصين تكشف نهاية العام الجاري عن مقاتلة بحرية شبحية جديدة

الصين تكشف نهاية العام الجاري عن مقاتلة بحرية شبحية جديدة

الصين – أعلنت الصين في معرض جوخاي – 2021″ للطيران والفضاء أنها ستكشف نهاية العام الجاري عن مقاتلة بحرية صينية شبحية جديدة من تصنيع شركة AVIC الصينية.

وحسب صور فوتوغرافية نشرتها الشركة فإن المقاتلة الصينية الشبحية يتم تصنيعها على أساس مقاتلة FC-31 التي لا تزال قيد التصنيع على مر 10 أعوام والتي قامت بأول تحليق لها في أكتوبر عام 2012.

ويرى الخبراء الأجانب أن تصاميم المقاتلة اقتبست تكنولوجيات استخدمت عند تصميم مقاتلتي”إف – 35″ و”إف – 22″ الأمريكيتين للجيل الخامس.

وجدير بالذكر أن تامقاتلة حققت تحليقها الأول بواسطة محرك “إر دي – 93” الروسي الذي ينتج قوة الدفع 8618 كيلوغراما.

وقد يبلغ وزنها 28000 كلغ، وزن الحمولة المفيدة 5900 كلغ، السرعة القصوى 2150 كلم/ساعة، ارتفاع التحليق الأقصى 15000 متر، مدى الطيران 1250 كلم، الطاقم فرد واحد.

وتوضع صواريخ “جو – جو داخل جسم الطائرة، وقد تركب الصواريخ والقنابل “جو – أرض” خارج جسم الطائرة.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن المقاتلة الجديدة ستزود بمحركات WS 13A صينية التصنيع.

وفي حال نجاح اختباراتها ستضاف المقاتلات البحرية الشبحية الجديدة إلى مقاتلات J-15 التي قد تم تزويد حاملات الطائرات الصينية بها والتي تعد نسخا مبكرة لمقاتلة “سو – 33” الروسية البحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا