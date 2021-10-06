ليبيا – اجتمع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير اليوم الأربعاء مع عدد من المديرين العامين للمصارف التجارية (الجمهورية، والتجاري الوطني، والوحدة، والصحاري، وشمال أفريقيا)، بحضور عدد من مديري الإدارات والمستشارين بمصرف ليبيا المركزي.

المجتمعون اطلعوا بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي على ما اتخذته المصارف التجارية بشأن تنفيذ رؤية المصرف لتحريك عجلة الاقتصاد واطلاق المشروعات.

كما تم خلال الاجتماع على إطلاق نشاط التأجير التمويلي، ومتابعة تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني (الرقمنة Digitization)، وكذلك الوقوف على تنفيذ خطة توفير السيولة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مطلع هذا العام.

من جانبه، شدد الكبير في ختام الاجتماع على المصارف التجارية للقيام بدورها في إحياء النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات وفق الآجال المحددة.