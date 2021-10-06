سويسرا – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” امس عن الشعار الرسمي لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة، المقررة في ألمانيا عام 2024.

وذكر “اليويفا”، أن شعار “يورو 2024” مستمد من أعلام وألوان اتحادات “القارة العجوز” الـ55، والتي تم جمعها في سقف الملعب الأولمبي في العاصمة برلين بـ24 لونا (6 منها أساسية) وتمثل المنتخبات المشاركة في البطولة كما يظهر كأس الأمم الأوروبية وسط الألوان.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ17 من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو عام 2024 على أرضية 10 ملاعب في 10 مدن مختلفة.

يذكر أن ألمانيا فازت بشرف تنظيم كأس الأمم الأوروبية 2024 بعد منافسة مع تركيا.

المصدر: UEFA/twitter