ليبيا – رأى رئيس قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا اللواء صالح رجب المسماري أنّ أهم أهداف تنظيم الإخوان في الوقت الحالي، خاصّة مع خسائرهم في الساحة العربية بكاملها، هو العمل على الاحتفاظ بقدم في شمال أفريقيا عبر ليبيا التي تعاني من سيولة سياسية وميدانية، عبر العقد الماضي.

اللواء رجب وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات” أمس الثلاثاء قال: إن ليبيا تُعد آخر معقل للإخوان، ولهذا نجد أنّ قوى إقليمية معروفة، تضخ الأموال للعناصر المتطرفة، كما يضعون العصى فى دواليب الخروج من عشرية ليبيا السوداء.

وأضاف: “إنّ كل ما يقوم به خالد المشري يشكل رقصة الديك المذبوح، حيث تتهاوى عروش الإخوان في غرب البلاد، طرابلس، وهو ما وقع أيضًا في المغرب خلال الانتخابات الماضية”.

وتابع اللواء رجب حديثه: “على خالد المشري أن يدرك جيدًا أنّ ليبيا ستنهض حتمًا، بسواعد رجالها، وبمساندة حقيقية من أشقائها، خاصّة من أهل الكنانة، كما عليه أن يعرف جيدًا، أنّ خلط الأوراق لن يجدي نفعًا، وهو حرث في المحيط ليس إلا”.