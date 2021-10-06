ليبيا- عدل مجلس النواب موعد استحقاق الانتخابات التشريعية الذي كان مقررًا أن يكون في الـ24 من ديسمبر المقبل إلى يناير من العام 2022.

المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق أوضح خلال مؤتمر صحفي تابعت مجرياته صحيفة المرصد أن هذا التعديل يمثل القيام بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي في الموعد المحدد وحيدًا من دون أن يتم معه الاستحقاق الآخر التشريعي.

وتابع بليحق بالقول: “انتخاب مجلس النواب سيكون خلال 30 يومًا بعد انتخاب رئيس البلاد لأن تركيز المجلس ينصب على إنجاز الانتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقرارًا، وبعد 30 يومًا تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية”.

وأضاف بليحق قائلًا: “وبخصوص الأحزاب السياسية وبحسب قانون الانتخابات البرلمانية لن يحظر مشاركة الأحزاب، لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة”.