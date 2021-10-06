إنجلترا – تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في التشكيل الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2021 – 2022، والتي وصلت قيمتها إلى 955 مليون يورو.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت” عن التشكيل الأغلى من ناحية القيمة السوقية للاعبين في البريميرليغ خلال الموسم الحالي.

ويعد فريق الريدز الأكثر تمثيلا في التشكيل الأغلى قيمة في الدوري الممتاز، بتواجد 4 لاعبين وتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول قائمة فريقه، إذ وصلت القيمة السوقية للفرعون المصري حاليا إلى 100 مليون يورو.

وتواجد 3 لاعبين من مانشستر سيتي، ويعد هاري كين نجم توتنهام أغلى اللاعبين قيمة بـ 120 مليون يورو.

وجاء التشكيل الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول) 60 مليون يورو

خط الدفاع: أرنولد (ليفربول) 75 مليون يورو، رافائيل فاران(مانشستر يونايتد) 70 مليون يورو، روبن دياز (مانشستر سيتي) 75 مليون يورو، أندي روبيرتسون (ليفربول) 65 مليون يورو.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 100 مليون يورو، برونو فيرنانديز(مانشستر يونايتد) 90 مليون يورو، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 100 مليون يورو، جاك غريليش (مانشستر سيتي) 100 مليون يورو.

خط الهجوم:هاري كين (توتنهام) 120 مليون يورو، روميلو لوكاكو(تشيلسي) 100 مليون يورو.

المصدر: transfermarkt.com