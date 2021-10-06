ثالث ناقلة وقود إيرانية تصل بانياس في سوريا في طريقها إلى لبنان

ثالث ناقلة وقود إيرانية تصل بانياس في سوريا في طريقها إلى لبنان

لبنان – أفادت خدمة “تانكر تراكرز” لتتبع حركة الناقلات، إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود إلى لبنان قد وصلت مرفأ بانياس في سوريا، اليوم الأربعاء.

وأكدت الخدمة على موقعها في “تويتر”، أن ناقلة النفط ستسلم حمولتها إلى “حزب الله” اللبناني لتوزيعها فيما بعد.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، اعتبر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، شحنات الوقود الإيرانية التي دخلت إلى البلاد، “انتهاكا لسيادة لبنان”.

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان.

المصدر: RT