ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد السلام الصفراني العضو بجماعة الاخوان المسلمين اعتماد قانون “انتخابات البرلمان” بالنظام الفردي ” من قبل مجلس النواب بـ”نكسة “للديمقراطية.

الصفراني وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة قال :إن هناك ظروف خاصة مررت بها ليبيا في 2014 جعلتنا نرضى أن يكون قانون انتخابات البرلمان بالنظام الفردي، أما الآن فقد تشكلت العديد من الأحزاب، وهناك لجنة مختصة من المجلس الأعلى للقضاء، وهناك قانون للأحزاب، وأصبح التكوين السياسي في المجتمع الليبي يتشكل في أحزاب.

وأضاف:”تصرفات مجلس النواب في تجاوزه للاتفاق السياسي، والمادة 23، وعدم مراعاة المرحلة التي نمر بها، وتُعتبر تصرفات غير مسؤولة”.

وأعرب عن تمنيه بأن يسعى البرلمان للتوافق أكثر مع مجلس الدولة الإستشاري من أجل إنجاز هذه القوانين وفق الاتفاق السياسي.

وأردف:”جلسة مجلس النواب كانت لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وكان الحضور قليلا جدا، وهناك عدد من المواد أُقرت بـ 20 صوتا فقط، من أصل 200 صوت”.

وزعم الصفراني أن مجلس النواب من خلال قراره سيكرر نفس تجربة 2014 ،مطالبًا بتعديل هذا القانون؛ لما به من خروقات، على حد تعبيره.