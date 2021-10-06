حقيقة وفاة مؤمن زكريا نجم الأهلي المصري

مصر – انتشرت شائعات في الساعات الأخيرة عن وفاة النجم الدولي مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في ظل معاناته مع المرض في الفترة الأخيرة.

وترددت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأخيرة بوفاة مؤمن زكريا، وهو ما كذبته زوجته وأكدت أن هذه الشائعات تؤثر على نفسية اللاعب.

وطمأنت زوجة اللاعب السابق، الجماهير ومحبيه باستقرار حالته الصحية في الفترة الأخيرة، مطالبة بالتوقف عن تردد الشائعات لأنها تؤثر على رحلة علاج مؤمن زكريا، حيث كتبت عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “حسبي الله ونعم الوكيل، بطلوا شائعات”.

وكان عماد متعب قد كشف في وقت سابق، عن منع مؤمن زكريا من السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل تلقي العلاج الخاص به، بسبب عدم حصوله على تأشيرة السفر.

وقال متعب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “هناك مشكلة تواجه مؤمن زكريا وتمنعه من السفر إلى لندن لاستكمال علاجه، وهو يحتاج إلى استخراج تأشيرة من أجل السفر وأناشد المسؤولين لتسهيل الإجراءات على اللاعب، خاصة وأنه تواصل مع طبيب مختص في هذا المرض هناك”.

ويعاني مؤمن من مرض ضمور العضلات، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض سريعة الانتشار في الجسم، حيث أنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

المصدر:RT