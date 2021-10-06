ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أنه تشاطر ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اللقاء الثنائي الذي جرى بينهما في باريس المخاوف بشأن إمكانية عدم إجراء الانتخابات السياسية الليبية في موعدها.

دي مايو وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفقًا لما نقلته وكالة “نزفا” الإيطالية اليوم الأربعاء، أشار إلى أنه خلال اللقاء، نوقشت ليبيا أيضًا باعتبارها أولوية لإيطاليا. قائلًا: “إذا فشلت الانتخابات في ليبيا، فهناك خطر كبير من اندلاع أعمال عنف جديدة وعدم استقرار، مع الآثار التي يمكن أن يكون لها أيضًا تداعيات على إيطاليا عبر تدفقات هجرة جديدة غير منضبطة. ولا يمكننا تحمل ذلك”.

بدوره ،أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الامتنان لإيطاليا لدعمها عملية الاستقرار في ليبيا وإثيوبيا.

وكتب أنتوني بلينكن في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في نهاية الاجتماع الذي عقده مع دي مايو في باريس على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الأربعاء، أنه “كان من الجيد لقاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مرة أخرى”.

وأضاف بلينكن أن “إيطاليا كانت شريكا قيما في أفغانستان، وزعيما حاسما لمجموعة العشرين هذا العام”.

وأردف “إنني ممتن للقيادة الإيطالية بشأن التزامها بأزمة المناخ والجهود المبذولة لدعم الاستقرار في ليبيا وإثيوبيا”.