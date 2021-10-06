مصر – كشف مدرب فريق الأهلي المصري بيتسو موسيماني عن هدية محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب الفراعنة ووجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وشارك موسيماني مقطع فيديو من الحساب الرسمي لنادي ليفربول، حيث تظهر به جماهير الريدز وهي تهتف باسم “مو صلاح”.

وعلق موسيماني: “مو صلاح، شكرا لك على القميص رقم 10 الذي أرسلته لي، أنا أشعر بالتواضع، أنت قدوة، وأمل للأطفال على مستوى العالم، ولقد أثبت أن ذلك أمر ممكن وقابل للتنفيذ”.

في إشارة إلى قميص محمد صلاح مع منتخب مصر والذي يحمل رقم 10، مع العلم إنه سبق له ارتداء نفس الرقم مع ليفربول في البداية قبل أن يرتدي رقم 11.

والتحق صلاح بمعسكر منتخب بلاده من أجل المشاركة في مواجهتي ليبيا المقبلتين، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويعد هذا هو التجمع الأول لصلاح مع المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والذي تولى تدريب “الفراعنة” خلفا لحسام البدري الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

المصدر: twitter/TheRealPitso