روسيا – كشفت مؤسسة “روس كوسموس” بعض التفاصيل الإضافية التي تتعلق بالمحطة المدارية التي تسعى روسيا لاستحداثها في الفضاء مستقبلا.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، دميتري روغوزين “بالإضافة إلى الوحدات الأساسية يمكن أن تزود المحطة المدارية الروسية بوحدة طبية خاصة.. المحطة ستضم أقساما طبية وتقنيات طبية روبوتية متطورة”.

وكان روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن إحدى أبرز الميزات في المحطة الروسية الواعدة هي إمكانية تعيدلها بشكل مستمر، أي أنه سيكون بالإمكان استبدال إحدى وحدات هذه المحطة بوحدة أخرى في حال انتهاء العمر الافتراضي للأولى، ما يوفر إمكانية استمرار المحطة لفترة زمنية طويلة جدا.

وفي أبريل الفائت كان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري بوريسوف، قد أشار إلى أن الوضع الفني لأقسام المحطة الفضائية الدولية ليس بأفضل حال، لذا فإن روسيا تركز على تطوير وحدتها المدارية الخاصة في حال تخليها عن المحطة الدولية، وأوضح أن شركة “إنيرغيا” الروسية قد كلّفت بتأمين ضمان جاهزية الوحدة الأساسية لهذه المحطة مع حلول عام 2025.

ومن المفترض أن تكون الوحدة الأساسية للمحطة المدارية الواعدة عبارة عن وحدة علمية ووحدة لتأمين الطاقة، وهي نفسها التي كانت روسيا تخطط لإرسالها نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2024 لتلتحم بها.

المصدر: فيستي