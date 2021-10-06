فيينا – سجلت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قفزة كبيرة، حيث صعدت في غضون ساعة تقريبا بواقع 300 دولارا وسجلت مستوى قياسيا غير مسبوق.

وذكرت وسائل إعلام أن أسعار الغاز في أوروبا بلغت خلال تعاملات اليوم مستوى 1900 دولارا لكل ألف متر مكعب، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا جديدا.

ووفقا للتداولات فقد ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى مستوى 1937 دولار لكل ألف متر مكعب، واليوم سجلت أسعار الوقود الأزرق 4 مستويات تاريخية.

وفي بداية تعاملات اليوم بلغ سعر الغاز في أوروبا مستوى 1600 دولارا لكل ألف متر مكعب، أي أن في غضون فترة قصيرة ارتفعت بواقع 300 دولار.

المصدر: نوفوستي