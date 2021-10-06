ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن خارطة الطريق (ما اتفق عليه في جنيف) تنص على أن الانتخابات متزامنة أي في يوم واحد (برلمانية ورئاسية)، وأي تراجع عن هذا الالتزام سوف يُعطي المُبرر للأطراف الأخرى للتنصل من وعودها وقد تُعرّقل إنجاز الانتخابات في موعدها المحدد.

سعيد أشار في تدوينة له هلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن التركيز اليوم يجب أن ينصب على السلطة التشريعية وإعادة انتخابها، بعد أن أمضت أكثر من 6 أعوام في السلطة لا العكس، وهذه أولوية مهمة لإنجاح السلطة التنفيذية الجديدة.

ورأى أن إجراء الانتخابات التشريعية يضمن إنهاء دور مجلس الدولة الاستشاري وطي مرحلة الانقسام السياسي، فاستمرار مجلس النواب بعد ديسمبر القادم سوف يُعطي المُبرر لاستمرارية الانقسام وبقاء مجلس الدولة كجسم موازي للسلطة التشريعية.

ونوّه إلى أن انتخاب سلطة تشريعية جديدة سوف يُسهم في توحيد المؤسسات التابعة (مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، هيئة الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وتكليف إدارات جديدة لها، وهذه الخطوة مهمة جدًا لدعم الرئيس القادم وحكومته ومؤسسات الدولة لتنفيذ التزاماتهم.

كما تابع: “في حال ما حُسمت المنافسة لانتخابات الرئيس من الجولة الأولى، أمام أي سلطة سوف يُقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستوري. إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت يُساعد في تقليل الإنفاق المالي على الانتخابات ويختصر كثيرًا من الوقت والجهد” .