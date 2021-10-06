لعمامرة من مالي: نذكر من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال

لعمامرة من مالي: نذكر من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال

الجزائر – أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، خلال زيارته للعاصمة المالية باماكو، إنه يرغب في “تذكير من يريد أن يسمعنا بأن إفريقيا مهد للإنسانية وقبر للاحتلال”.

ودعا لعمامرة، في حديثه مع وسائل إعلام من مالي، السلطات الفرنسية إلى احترام الدول الإفريقية احتراما غير مشروط، وأن تقبل بشراكة متساوية مع دول القارة.

وجاءت تصريحات لعمامرة في وقت تشهد العلاقات بين باريس من جهة والجزائر ومالي من جهة أخرى، توترا في الأيام الأخيرة.

يذكر أن مالي استدعت السفير الفرنسي لديها يوم الثلاثاء احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي خطوة قامت بها الجزائر قبل أيام.

وكان ماكرون انتقد مؤخرا “النظام العسكري السياسي الصعب” في الجزائر، كما صرح بأن “شرعية الحكومة الحالية في مالي باطلة ديموقراطيا”.

المصدر: RT