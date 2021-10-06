منتدى الشباب المصري الروسي ينطلق في مدينة العلمين المصرية

مصر – أشاد أعضاء الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي بنسخته الثانية بما يعرف بمشروع مدينة العلمين الجديدة، والأعمال التي تم تنفيذها بالفعل.

استقبلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع العلمين الجديدة) الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب المصري الروسي المقام تحت عنوان “الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية”، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والوكالة الفدرالية الروسية لشؤون الشباب، بالتعاون مع الأكاديمية، حيث تستمر هذه الفعالية حتى 9 أكتوبر الجاري.





تأتي الزيارة في إطار عام التبادر الإنساني بين مصر وروسيا، الذي أطلقه الرئيسان المصري، عبد الفتاح السيسي، والروسي، فلاديمير بوتين.

وقد تفقّد الشباب المشارك في المنتدى ما تم تنفيذه فعلياً في المرحلة الأولى ومنطقة الأبراج، والحي اللاتيني، حيث أكد المشاركون على أن مدينة العلمين الجديدة هي مشروع تنموي عملاق يعد نقلة حضارية لمصر والجمهورية الجديدة التي يعكف على تأسيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كذلك أكّد المشاركون أن الدولة المصرية تشهد نهضة عمرانية ضخمة من خلال المشروعات العملاقة والمدن الجديدة الذكية وفق أعلى المعايير العالمية، ما يبرهن على حراك اقتصادي وتنموي بشكل واضح، وانتهز الوفد الروسي الفرصة للإعراب عن شكرهم وامتنانهم للحكومة المصرية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة على تنظيم هذا المنتدى بصورة متميزة أتاحت الفرصة لزيارة تلك المشروعات والتعرف عليها.

ومدينة العلمين الجديدة هي مدينة ساحلية تقع بمحافظة مطروح غرب الإسكندرية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف حوالي مليوني نسمة، وتقع العلمين بالقرب من مدينة الضبعة، التي ستنشأ بها محطة الضبعة النووية، أول محطة طاقة نووية في مصر بتنفيذ مؤسسة “روس آتوم” الروسية للطاقة النووية.

المصدر: RT