ليبيا – أعرب النقيب العام للأطباء في ليبيا محمد الغوج عن تفاجئه بقرار حكومة الوحدة بتفعيل قرار زيادة مرتبات المعلمين، دون النظر في مرتبات الأطباء على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة للنظر فيها.

الغوج وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء قال: إن عدم وفاء رئاسة الوزراء بوعودها تجاه قرار زيادة الأطباء وتفعيل قرار المعلمين فقط، يعد أمرًا استفزازيًا للأطباء.

وأضاف: “حاولنا التواصل مع الحكومة بشكل رسمي، ولكنها لم تستجب والإضراب العام هذه المرة إذا نفذ سيكون 24 ساعة وليس جزئيًا”.

الغوج أكد على أن نقابة الأطباء ستعطي حكومة الوحدة فرصة أسبوع قبل الإضراب، وفي حال عدم استجابتها سيتم إعلان الإضراب الشامل، منوهًا إلى أن لحكومة هي من تقرر الإضراب من عدمه.

وفي سياق متصل ، أبدى الغوج في تصريحات لموقع”العين الإخبارية”، استغرابه من تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء،وأكد أن المشكلة تكمن في تفعيل قرار صدر عام 2019، كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايته جمده، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج فقط إلى تفعيل ذلك القرار.

وطالب النقيب باعتذار رئاسة وزراء حكومة الوحدة بعد توجيه الاتهام من مكتبه للأطباء بأنهم مليشيات بيضاء.

وشدد نقيب أطباء ليبيا على أن الاستياء يعم جميع العاملين بقطاع الصحة نتيجة عدم إصدار الحكومة قرار باعتبار موتى القطاع خلال جائحة كورونا شهداء واجب.

وأوضح العوج أنه خلال الفترة السابقة تواصلت النقابة العامة للأطباء والحكومة وتم تعليق الإضراب في شهر يونيو الماضي.

ولفت إلى الأطباء الليبيين يعملون بالمستشفيات مقابل 150دولار فقط وبعض العاملين لا يتخطى 100 دولار شهريا والبعض الآخر لم يحصل على مرتبات حتى الآن، مشيرا إلى أنه منذ شهر يونيو الماضي لم تتواصل الحكومة أو تستجيب للقطاع في مطالبة.

وحذر النقيب أنه في حال عدم استجابة الحكومة مهلة 7 أيام سيتم اللجوء إلى قرار الإضراب الشامل في عموم ليبيا واتخاذه بالإجماع، بعد التشاور مع النقابات العامة الطبية، والطبية المساعدة والإدارية التسييرية لمدة يوم كامل والعمل فقط على الحالات الطارئة كخطوة تحذيره.