مصر – التقى محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المصري، بنظيره اللبناني وليد فياض، وذلك لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبحث سبل دعم التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير المصري، دعم حكومة بلاده للبنان في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في لبنان”، مشيرا إلى الأهمية التي يوليها لمشروعات الربط الكهربائي حيث أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا مع الأردن، وغربا مع ليبيا، وجنوبا مع السودان، ويجرى حاليا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، وجاري استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية.

بدوره، أشاد الوزير اللبناني بـ”التطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة”، معربا عن رغبته في الاستفادة منها في إعمار لبنان.

كما أكد اهتمامه بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائي بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية “.

وفى نهاية اللقاء أكد الجانبين أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض لبنان والنهوض بقطاع الكهرباء اللبناني.

هذا واتفق وزراء طاقة مصر وسوريا والأردن ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري الى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT