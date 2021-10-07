 أهم ما جاء في لقاء لافروف وعبد اللهيان في موسكو في 11 نقطة رئيسية – صحيفة المرصد الليبية
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روسيا – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن نتائج لقائهما في موسكو امس.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:

  • ثمة اتفاق بين موسكو وطهران على أن المفاوضات بصيغة فيينا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، والجانب الإيراني مستعد لذلك؛
  • روسيا وإيران تدعوان السلطات في أفغانستان إلى الحزم في مكافحة الإرهاب وتعتزمان تنسيق جهودهما في مجال التسوية الأفغانية؛
  • محاولات عدد من الدول لربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى لا جدوى منها؛
  • موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم تصنيع لقاح “سبوتنيك V” في إيران في أسرع وقت ممكن؛
  • روسيا تدعو إيران والدول العربية الخليجية إلى السير نحو تقارب مواقعها؛
  • المناقشة جارية حول إمكانية إنشاء صيغة “3+3” بمشاركة أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران وروسيا وتركيا.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان:

  • طهران لن تتسامح مع تغيير الحدود في القوقاز؛  لدى إيران قلق شديد إزاء تواجد الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة؛
  • إيران تخطط لإجراء لقاء لوزراء خارجية دول جوار روسيا وأفغانستان، وكذلك المشاركة في لقاء بـ “صيغة موسكو” حول أفغانستان؛
  • إيران مستعدة دائما لاستقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة مسائل فنية؛
  • موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم لقاء الرئيسين الروسي والإيراني “في إحدى العاصمتين”؛
  • طهران تلقت من واشنطن عبر وسطاء رسائل حول استعدادها لمراعاة مصالح إيران في إطار الصفقة النووية.

المصدر: RT