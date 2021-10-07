روسيا – كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عن نتائج لقائهما في موسكو امس.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف:
- ثمة اتفاق بين موسكو وطهران على أن المفاوضات بصيغة فيينا يجب أن تستأنف في أقرب وقت ممكن، والجانب الإيراني مستعد لذلك؛
- روسيا وإيران تدعوان السلطات في أفغانستان إلى الحزم في مكافحة الإرهاب وتعتزمان تنسيق جهودهما في مجال التسوية الأفغانية؛
- محاولات عدد من الدول لربط الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بتنازلات إيران حول قضايا أخرى لا جدوى منها؛
- موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم تصنيع لقاح “سبوتنيك V” في إيران في أسرع وقت ممكن؛
- روسيا تدعو إيران والدول العربية الخليجية إلى السير نحو تقارب مواقعها؛
- المناقشة جارية حول إمكانية إنشاء صيغة “3+3” بمشاركة أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران وروسيا وتركيا.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان:
- طهران لن تتسامح مع تغيير الحدود في القوقاز؛ لدى إيران قلق شديد إزاء تواجد الإرهابيين والصهاينة في هذه المنطقة؛
- إيران تخطط لإجراء لقاء لوزراء خارجية دول جوار روسيا وأفغانستان، وكذلك المشاركة في لقاء بـ “صيغة موسكو” حول أفغانستان؛
- إيران مستعدة دائما لاستقبال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة مسائل فنية؛
- موسكو وطهران اتفقتا على تنظيم لقاء الرئيسين الروسي والإيراني “في إحدى العاصمتين”؛
- طهران تلقت من واشنطن عبر وسطاء رسائل حول استعدادها لمراعاة مصالح إيران في إطار الصفقة النووية.
المصدر: RT