ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بوزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال خالد مازن التيجاني، في مقر الوزارة في مدينة طرابلس، حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العقوري أكد خلال اللقاء على أهمية استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين لتخفيف المعاناة الإنسانية، نتيجة ازدحام مراكز الإيواء ومتابعة التقارير المحلية والدولية بوجود انتهاكات ضد المهاجرين وخاصة في مراكز إيوائهم.

بدوره أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على استئناف رحلات العودة الطوعية ومعالجة أي أسباب أدت إلى إيقافها، ومتابعة أي انتهاكات بحق المهاجرين ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.

كما تناول الاجتماع احتياجات هيئة السلامة الوطنية والاستفادة من برامج الدعم الدولي في إدارة الحدود.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة من أجل دعم وزارة الداخلية في مهامها وخاصة في ملف الهجرة، للتخفيف من حدة هذه الأزمة على الصعيد الإنساني، وأيضًا لضمان التزام ليبيا بالاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الملف.

وأعرب العقوري في ختام الاجتماع عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على حرصه لتناول الملفات ذات العلاقة بلجنة الخارجية، وأبرزها ملف الهجرة والحرص على توفير الدعم اللازم لوزارة الداخلية لأداء مهامها.