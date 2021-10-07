ليبيا – استقبل أمير قطر تميم آل ثاني اليوم الخميس بالديوان الأميري في الدوحة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، والذي ضمّ محافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء الخارجية، والمالية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، والدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية، بالإضافة لرئيس المؤسسة الليبية للاستثمار.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات والبرامج المشتركة، ومن أهمها التعاون في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، والاستفادة من التجربة القطرية الناجحة في بناء مدينة رياضية جديدة.

وأكد الجانبان أن أي تعاون استثماري اقتصادي ليبي قطري سيكون محل تشجيع ومتابعة من البلدين.

كما تطرق الجانبين إلى آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث أكد الأمير تميم أن الدور القطري سيكون إيجابيًا في الملف الليبي وداعمًا للانتخابات في موعدها متى طلب منّا ذلك.