ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي أمس الأربعاء برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في البلاد.

المجلس الرئاسي استعرض مع رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها ملفات الشباب والمرأة والمتقاعدين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في كل مدن البلاد.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على دور الحكومة، من خلال أجهزتها المختصة في مضاعفة العمل، واستمرار دعم حملات تطعيم اللقاح المضاد لانتشار الفيروس في كل المدن.

من جهة ثانية، أكد الاجتماع على أهمية استمرار العمل على استتباب الأمن، من خلال التنسيق بين الأجهزة المختصة، وحث كل هذه الأجهزة على أداء دورها المناط بها.