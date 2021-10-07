ليبيا – اجتمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري بمقر جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، بحضور الاجتماع عدد من مديري الإدارات بجهاز الأمن الداخلي، وإدارة الشؤون الأمنية، وإدارة الشؤون الفنية، وإدارة المعلومات، وإدارة التدريب.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لمفضوية الانتخابات خطة تأمين العملية الانتخابية بشكل عام وتأمين المراكز الانتخابية بشكل خاص، كما تم الاتفاق على وضع الخطة الأمنية المشتركة بين المفوضية وجهاز الأمن الداخلي، كل حسب اختصاصاته، والوقوف على تجهيزات ومتطلبات الخطة.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على عقد اجتماع موسع بين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية وباقي الأجهزة الأمنية بمختلف اختصاصاتها، على أن يكون الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وعلى أن تقوم المفوضية بالتنسيق بين أطراف الاجتماع.

كما تم تسليم درع جهاز الأمن الداخلي رئيس مجلس المفوضية عرفانًا لهُ بالمجهودات التي يبذلها من أجل تنفيذ العملية الانتخابية.

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